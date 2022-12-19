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宜蘭市公所31日有跨年晚會 縣府元旦辦升旗典禮

2022/12/19 17:10
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）迎新送舊，宜蘭市公所將於31日在蘭城新月廣場舉辦跨年晚會，邀請歌手蕭煌奇等演出。宜蘭縣政府將在明年元旦清晨，在宜蘭運動公園舉行升旗典禮，會後還可參加摸彩活動。

宜蘭市公所今天發布新聞稿表示，31日晚間8時至元旦0時30分，將在蘭城新月廣場舉辦「2023宜蘭熊讚跨年晚會」，邀請歌手蕭煌奇、蕭秉治、郭靜等演出。

市公所提醒民眾，跨年晚會當天下午5時至元旦凌晨2時，將在晚會會場周邊實施道路交通管制，請民眾繞道通行。

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縣府發布新聞稿指出，民國112年元旦升旗典禮屆時將在當天清晨6時40分，於宜蘭運動公園田徑場舉行，之後舉辦健行活動，從宜蘭運動公園田徑場出發，前往縣政府後折返，備有1000面小國旗發送給民眾。

縣府表示，當天另外準備3500份早餐與紀念口罩，送給全程參與健行活動的民眾，數量有限，送完為止，會後並舉辦摸彩活動，獎項有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、腳踏車等獎品。（編輯：方沛清）1111219

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