南投竹夢親子公園開工 設施豐富要讓兒童玩不停

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣政府持續打造親子共融公園，竹山鎮「竹夢」親子公園今天開工，設施規劃鞦韆遊戲區、天旋地轉遊戲場、沙坑遊戲區等，讓兒童透過溜、走、爬等探索樂趣，明年11月完工。

竹山鎮第一公墓公告禁葬滿10年，為提供更多親子遊憩空間，縣府將公墓轉型並以「竹」為意象主軸，斥資新台幣5000萬元打造「竹夢」親子公園，今天舉行開工祈福儀式，南投縣長林明溱、25日即將就任的南投縣長當選人許淑華等人出席，工程預計明年11月完成。

林明溱致詞表示，竹山鎮人口眾多，是南投縣重要鄉鎮之一，縣府持續在人口較多的鄉鎮尋找合適土地規劃親子共融公園，埔里福興、竹山竹夢親子公園陸續開工，草屯親子公園工程也完成招標，相信完成後將提供小朋友更安全、舒適遊憩環境，屆時歡迎帶小孩來玩。

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許淑華說，竹山地區家長都非常期待有更合適休憩環境，竹子是竹山特色產業，因此，親子公園以竹為主題設計，縣府將依各鄉鎮市需求持續規劃更多親子遊樂設施，讓小朋友就近玩樂，且不分年齡皆可使用。

縣府建設處發布資料表示，竹夢親子公園以竹為環境意象，考量安全、美觀、主題及維護簡易性，打造一座「竹夢之林」遊戲場，設施包含竹筍雙塔滑梯、攀爬網、旋轉飛盤、彈跳網、沙坑遊戲區、鞦韆遊戲區、清洗區、滑索遊戲區等，滿足不同年齡兒童。（編輯：謝雅竹）1111220