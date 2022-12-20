搭觀光公車阿罩霧線 體驗屯區文史風情

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市霧峰區景點及聚落集結文藝懷舊特色，承載歷史與歲月的足跡，台中市觀旅局推薦，可搭乘台中觀光公車-151阿罩霧線，沿途串聯屯區特色文史風情，是文青旅客的首選。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，旅行漸興，台中市觀光旅遊局今天發新聞稿，觀旅局長韓育琪表示，搭乘阿罩霧線到霧峰，到訪知名日籍建築師安藤忠雄設計亞洲大學現代美術館，特殊建築樣式和館內空間，吸引許多攝影愛好者朝聖。

欣賞藝文饗宴後，還可走訪台灣日式美學酒藏霧峰農會酒莊，體驗台灣香米文化與清酒韻味的完美融合，舊穀倉搖身成釀酒故事館，一旁利用舊診所改造成的民生故事館，在古樸的老宅中述說著農業與人文歷史。

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韓育琪說，可漫步到眷村文化聚落光復新村，穿梭紅磚巷弄間可看到青創小店、駐村藝術家和921大地震後居民遷徙的軌跡；還有不可錯過的閩南建築官宅代表，國定古蹟霧峰林家宮保第園區，走讀一趟霧峰林家，可了解台灣百年歷史，欣賞中華傳統建築之美。

耶誕節將至，立法院民主議政園區內的耶誕樹與水波紋燈，增添過節氛圍，對歷史建築有興趣的民眾，可選擇到霧峰林家宮保第園區參加夜探宮保第活動，體驗中式古蹟耶誕夜，別有趣味。（編輯：郭諭儒）1111220