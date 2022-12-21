太魯閣步道 7民間單位認養10條協助巡查維護

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太魯閣國家公園內有許多步道可健行遊覽，太管處鼓勵各界參與及保育，推動步道認養，民國112年至113年共有7個單位認養10條步道，21日舉行簽約儀式，並特別頒贈感謝狀給相關單位。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月21日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）太魯閣國家公園內有許多步道可健行遊覽，鼓勵各界參與及保育，太管處推動步道認養，新年度共有7個民間單位認養10條步道，將協助步道巡查、山屋周邊清潔及簡易設施維修等。

太魯閣步道類型多元，依難度共劃分為0至6級，有登山型、景觀型、健行型約30條，太魯閣國家公園管理處推動社會各界認養園區步道，民國112年至113年共有7個單位認養10條步道，今天舉行步道認養簽約儀式。

為表達對110年至111年步道認養單位的感謝，太管處也特別頒贈感謝狀給相關單位。

太管處說明，新年度認養的單位及認養的步道分別是花蓮第二信用合作社認養長春祠步道及砂卡礑步道；台灣電力公司花蓮區營業處認養大禮步道；中華民國山難救助協會認養南湖大山步道及北二段步道；中華民國山岳協會認養羊頭山步道及畢祿山步道。

救國團天祥青年活動中心認養綠水步道和白楊步道，社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道，認養期限從112年1月1日起至113年12月31日止。

太管處表示，推動民間參與步道認養已行之多年，透過認養機制，民間單位不僅可藉步道認養親近自然，也可同時進行步道維護工作，成效相當好，認養的單位、步道及內容也逐年增加。

太管處指出，提供民間參與是國家公園經營管理重要的作法，藉由民間參與，除了可以減少政府人力與經費支出，更重要的是將對自然環境的喜愛轉化為實際行動，激發民眾對自然環境的使命感與責任感。國家公園是全民共有的珍貴資產，除了國家公園管理處全心投入經營管理，也需全民一起參與保護。（編輯：謝雅竹）1111221