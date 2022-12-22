新北鴨鴨公園「童話森林」地景藝術展12/24 登場

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（中央社記者王鴻國新北22日電）三重區鴨鴨公園地景藝術展12月24日登場，企劃「童話森林夢遊時光」全新主題，以夢幻童話森林系的地景裝置，結合花卉及夜間光雕，提供適合親子同樂及拍照打卡的新熱點。

新北市高灘地工程管理處新聞稿指出，配合即將來臨的兔年，「童話森林夢遊時光」地景藝術展將兒時童話故事場景搬進現實裡，融入懷舊感十足的童玩設計。

高灘處表示，現場推出長達25公尺的巨型小鴨彈珠台，讓大小朋友進入彈珠台，推著巨型糖果彈珠在森林的草地上來場競賽；還設置有小黃鴨滑草場及超巨型國王皇后西洋棋盤將成為鴨鴨公園裏的超級亮點，帶給你放大版童玩的狂歡樂趣。

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還有童話故事裡受歡迎的巨大蘑菇花房、哈比人的栗子小屋、像魔法般的飛天巨型茶壺，在草原上施展魔法，倒出滿滿的粉紅色花草，流向草地上形成心型的英式花圃，各種童話的場景都搬進現實裡。

高灘處表示，展期於111年12月24日至112年1月29日，開展當天從上午10時到下午5時，安排了許多舞台表演及趣味活動，邀請大家一同來參與一場新北河濱期間限定的冬日魔法盛宴。（編輯：陳清芳）1111222