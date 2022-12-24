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連日低溫捐血意願低 花蓮血庫不足安全庫存量

2022/12/24 14:43（12/24 15:41 更新）
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連日低溫，捐血人數大幅減少，花蓮總庫存量剩4.3天，花蓮捐血站24日舉行捐血月活動，呼籲民眾踴躍捐血。（花蓮捐血站提供）中央社記者張祈傳真 111年12月24日
連日低溫，捐血人數大幅減少，花蓮總庫存量剩4.3天，花蓮捐血站24日舉行捐血月活動，呼籲民眾踴躍捐血。（花蓮捐血站提供）中央社記者張祈傳真 111年12月24日
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）連日低溫，捐血人數大幅減少，花蓮總庫存量剩4.3天，距離農曆年節10至12天安全庫存量還有一段落差，捐血站舉辦捐血月活動，呼籲民眾踴躍捐血。

花蓮捐血站今天舉行捐血月活動，台北捐血中心主任林敏昌表示，秋冬季節是用血高峰期，近3月來用血量明顯增加，截至今天庫存量僅餘4.3天，其中A型最缺，僅3.7天，其次是O型4.1天、AB型4.2天、B型5.6天。

慈濟醫院臨床病理科主任暨血液腫瘤科醫師黃威翰致詞指出，許多急重症病患需要大量血液輸注，以挽救、延續生命，一旦遇到缺血狀況，只能依病況的嚴重程度，去安排優先輸注血液的順序，增加救治的困難度。

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花蓮捐血站長蔡佳芊接受中央社記者採訪指出，年節前後出遊人多，加上連續低溫，感冒民眾多，都會影響捐血狀況，因應假期需提早調節血液庫存量，年節安全庫存量提高到10天，更需要捐血人回到捐血的行列。

蔡佳芊說，花蓮捐血站每天上午8時30分至下午5時開放，全年不打烊，除夕當天也開放至下午4時，週末也會有社團舉辦捐血活動，呼籲民眾踴躍捐血。（編輯：黃世雅）1111224

#蔡佳芊
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