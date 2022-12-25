蔣萬安小內閣未補齊 議員憂：恐市政脫軌

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北25日電）台北市長蔣萬安小內閣除副市長林奕華明年才會上任外，體育局長王泓翔、研考會主委俞振華也尚未就職。市議員苗博雅質疑，重要職務官員不到位，令人憂心恐「市政脫軌」。

北市府回應，這3人有原本業務在身，將視狀況盡快上任。

蔣萬安今天主持新任副市長、一級機關政務首長宣誓就職典禮，宣讀布達命令。不過，除了國民黨立委林奕華明年才要就任台北市副市長外，台北市體育局長人選、宜蘭縣教育處長王泓翔，以及即將接掌研考會的政治大學政治學系教授俞振華均未宣誓就職。

台北市政府發言人羅旺哲說明，由於林奕華、王泓翔及俞振華有原本業務在身，將視狀況盡快上任，至於時間點，蔣萬安保持尊重。

市府人士透露，王泓翔預計明年1月6日上任，俞振華則與林奕華相同，預計明年2月上任。

王泓翔接受媒體電訪表示，因為宜蘭還在確認新任處長人選，為了避免業務交接有落差，他會在宜蘭多幫忙一點時間，過渡期間也會持續跟台北市體育局團隊保持聯絡，「我會兩邊都盡量處理」。

民進黨台北市議員簡舒培批評，11月26日選完至今，團隊該辭職、請假的就要做好了，蔣萬安卻辜負台北市民，也凸顯出因為勝選而驕傲、「你能拿我怎麼辦」的傲慢態度。

社民黨台北市議員苗博雅質疑，不僅副市長，最重要的府級政策專案管理人研考會主委也懸缺，且負責大巨蛋、台北田徑場整修相關業務的體育局長遲遲不到位，令人憂心將「市政脫軌」。

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此外，民進黨台北市議員顏若芳指出，蔣萬安在競選政見中曾承諾市府閣員會有3分之1的女性，但目前提出的31位首長級閣員，僅副市長、都發局長、社會局長、觀傳局長、公訓處長共5名女性，離蔣萬安的承諾明顯有一大段差距。

羅旺哲回應，蔣萬安秉持用人唯才原則，性別是重要遴選標準，同時平衡考量專業等多重因素，所以將來除了性別比例外，新上任的市府團隊也將重視法規及政策中的性別意識，追求實質平權。（編輯：李亨山）1111225