非法日租套房業者無視裁罰 中市府強制斷水電

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台中市有業者非法經營日租套房，遭台中市政府裁罰2次並勒令停業，但仍繼續經營，觀旅局26日會同相關單位，前往強制執行斷水斷電。（中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月26日

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市西屯區逢甲商圈某經營日租套房大樓，因非法經營遭台中市政府裁罰2次並勒令停業，但仍繼續經營，觀旅局會同相關單位，今天現場強制斷水斷電，杜絕非法日租套房。

市府觀旅局今天發布新聞稿指出，逢甲商圈因鄰近大學學區，學生套房林立，這名日租套房業者將建物隔成多間套房違規經營日租套房非法旅館，以鄰近商圈的便利性及低廉的價格吸引旅客入住。

市府表示，經查獲非法經營事證明確，今年1月及11月依發展觀光條例分別裁處新台幣10萬元罰鍰並勒令歇業，但日租套房業者無視法令繼續營業，嚴重影響公共安全；觀旅局依發展觀光條例、行政執行法及台中市特定目的事業停止供水供電及強制拆除作業要點等規定，強制執行此建築物斷水斷電。

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觀旅局統計，今年1月1日至12月25日止，稽查小組已稽查452家次，查獲非法經營161件、刊登攬客廣告23件，罰鍰累計新台幣1739萬元。

觀旅局強調，日租套房等非法旅宿皆已列入市府專案取締重點對象，有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告資料列管，除函文要求網路平台業者撤除下架，阻斷非法業者行銷管道外，且不分平日或假日，均會同相關單位加強聯合稽查。（編輯：陳仁華）1111226