陳福海訪開瑄國小 期許金門指標性學校

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金門縣長陳福海（前右3）27日走訪金湖鎮開瑄國小，並與幼兒園師生共進午餐，他表示，將持續推動幼兒雙語教學。中央社記者黃慧敏攝 111年12月27日

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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）金門縣長陳福海今天走訪金湖鎮開瑄國小。學校新建校舍是陳福海民國106年擔任縣長時設計，看到學校環境舒適宛如度假村，他也期許開瑄國小成為金門指標性學校。

開瑄國小新建校舍及戶外運動場工程是陳福海106年7月擔任縣長任內設計，今年7月落成啟用。陳福海在教育處長黃雅芬和家長會會長蔡懷芝等人陪同下走訪校園。在校長蔡志隆導覽下，陳福海參觀新建校舍，看到教室採木造裝潢加上周邊綠美化景觀，肯定學校環境舒適宛如度假村。

陳福海說，過去以來一直關注學校規劃及施工過程，今天走訪開瑄國小，心裡相當感動，期許開瑄國小成為金門指標性學校，讓學童在校園如同在家一般。

他允諾縣府團隊和教育處將持續協助，為金門孩子打造良好的學習環境，讓孩子健康成長。陳福海隨後與幼兒園師生共進午餐，並頒發加菜金，同時也訪視廚房現況，慰勉教職員工辛勞。

陳福海接受媒體聯訪表示，有關幼教政策部分將持續推動雙語教學，不只提供優質環境，同時也將增加學校學習設備，減輕老師行政庶務工作；在提升硬體設備同時，也增加軟體資源，讓孩子擁有更好學習環境。

依開瑄國小校史，民國2年創於瓊林村，原名私立瓊山小學，40年改名為金湖中心國校，53年遷至中興崗現址，為紀念戰地政務時期部隊功績，更名為開瑄國小，是金門現存6所將軍小學之一。目前國小部有225名學生、幼兒園131名小朋友。（編輯：孫承武）1111227