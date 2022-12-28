福島5縣食品解禁 民團做料理傳達安全性

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台灣自今年2月起解除日本福島產品進口限制，台日民間成立的「福島前進團」進口福島縣「林養魚場」的鮭魚罐頭，28日在高雄餐旅大學舉行「福島台灣友情的養殖魚饗宴全席」活動，以林養魚場的鮭魚罐頭和台灣石斑魚製作美味料理。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月28日

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）衛福部2月公告開放福島5縣食品進口，不過福島5縣食品至今仍鮮少進口台灣；「福島前進團」今天在高雄使用台灣石斑魚和福島鮭魚罐頭舉辦晚宴，向台灣傳達福島食品的安全性。

中國今年突然禁止台灣石斑魚輸入，日本福島養殖業者伸出援手，福島縣「林養魚場」會長林慎平進口約4噸台灣石斑魚到日本，替台灣漁民打開通路。

此外，台灣今年2月起解除福島產品進口限制，台日民間成立的「福島前進團」也進口林養魚場的鮭魚罐頭，今天下午在國立高雄餐旅大學舉行「福島台灣友情的養殖魚饗宴全席」活動，使用林養魚場鮭魚罐頭和台灣石斑魚製作料理。

林慎平今天在活動上透過視訊接受媒體聯訪表示，希望未來繼續合作進口，推廣台灣石斑魚讓更多日本人認識。同時，也希望台灣朋友能多接受、認識福島食品。

負責製作料理的高餐大教授陳寬定說，福島的鮭魚罐頭味道鮮美，使用屏東的石斑魚和福島的鮭魚罐頭製作料理，象徵台日友誼，也讓大家更了解福島食品的安全性。

日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田青史接受媒體聯訪表示，今天活動也提供民眾試吃，希望藉此讓大家知道，福島5縣食品是安全的。

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福島前進團表示，台灣2月解禁包括福島等5縣食品進口限制。福島食品按照台灣政府規定，通過放射能檢查、成分檢查、生產地證明等手續進口，福島縣的生產者對所生產的食品也有非常嚴格的安全性管理。

福島前進團指出，即使311東日本大地震距今已過11年，還不能完全消除消費者疑慮，也讓台灣的貿易業者、流通業者難以經銷福島食品，希望透過這次活動，傳達福島食品安全性。（編輯：郭諭儒）1111228