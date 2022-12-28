北市跨年將湧人潮 消防局出動34車176人整備

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跨年夜將至，有鑒於韓國首爾梨泰院推擠事件，台北市消防局28日表示，已完成信義計畫區內高風險場所的消防安全設備檢查，並訂定消防搶救計畫，當天共派遣34輛各式車輛及176名警義消人員執勤待命。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年12月28日

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北跨年晚會將至，有鑒於韓國首爾梨泰院推擠事件，台北市消防局今天表示，已完成信義區內高風險場所消防安全設備檢查和訂消防搶救計畫，當天將派遣各式車輛共34輛，警義消人員176名執勤。

台北市政府將於今年12月31日晚間7時起至明年1月1日凌晨1時舉辦「台北最HIGH新年城－2023跨年晚會」，屆時將湧進大量歡慶活動人潮。

消防局今天發布新聞稿表示，已完成信義計畫區內高風險場所的消防安全設備檢查，並訂定消防搶救計畫；活動當天共派遣水箱車、照明車及救護車等各式車輛共34輛，警義消人員176名執勤，配置於跨年晚會主舞台、101大樓南側等8處。

同時，配合台北市衛生局規劃的醫護站，支援救護人車及市府南側等3處派駐機動待命救護人員，可即時支援現場突發救護案件。

消防局表示，跨年當天有長達300秒煙火秀，其中包含造型煙火如輪狀煙火、笑臉煙火等，共計1萬6970發。煙火施放已依爆竹煙火管理條例相關規定申請並核准在案，安檢人員已進行查核，施放前將再次確認現場安全距離、警戒防護措施及施放人員資格等。

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此外，也會安排消防人員至跨年煙火觀賞熱點象山六巨石，宣導民眾避免推擠掉落，以及要求101大樓針對煙火餘燼飄落熱區設置告示。

消防局指出，有鑒於韓國首爾梨泰院推擠事件，除在各活動熱點部署人車，今年也特別於捷運站預置人員，若遇有緊急狀況，可於第一時間協助捷運站務人員疏散民眾，提醒民眾進出捷運站務必配合引導，進出站時勿推擠，並隨時注意安全。（編輯：李亨山）1111228