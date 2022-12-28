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高虹安視察警察局及環保局 慰勉相關人員辛勞

2022/12/28 18:46（12/28 19:11 更新）
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新竹市長高虹安（前左2）28日到新竹市警察局視察，除了解轄內治安等各項工作業務，也慰勉員警辛勞。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月28日
新竹市長高虹安（前左2）28日到新竹市警察局視察，除了解轄內治安等各項工作業務，也慰勉員警辛勞。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月28日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市長高虹安今天先後到新竹市警察局、環保局視察，除對轄內治安、環境衛生等民眾關心的各項工作業務進行了解，也慰勉警察、環保人員的辛勞。

新竹市政府發布新聞稿指出，高虹安上午先到警察局視察，警察局長郭士傑向高虹安報告近年新竹市在治安上亮眼的成績，重大刑案快速精準破獲，以及各先進設備、裝備與新的工作環境，一切都在持續進展。

高虹安在聽取警察局業務工作報告後，對警察局治安方面掃黑、緝毒、打詐、肅槍成效，以及運用科技在交通疏處及執法與為民服務的創新作法表達肯定，她也希望警方接下來能針對黑幫問題、春節期間治安等作為，拿出亮眼成績。

高虹安下午到環保局視察，聽取環保局長江盛任的業務簡報後表示，她將請環保局研擬建立全市即時空氣品質監測系統及水質監測資料，希望與新竹縣共同建立整合相關資訊，將數據資料透明公開化，讓民眾更容易取得相關資訊。

高虹安說，民生相關的垃圾清運問題，後續市府將以市民福祉最大化為方向討論合作原則，與新竹縣共同解決民生問題，攜手擘劃大新竹共好。（編輯：陳仁華）1111228

新竹市長高虹安（前左4）28日帶隊赴環保局視察，聽取相關工作業務簡報，並與環保局人員合影留念。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月28日
新竹市長高虹安（前左4）28日帶隊赴環保局視察，聽取相關工作業務簡報，並與環保局人員合影留念。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月28日
#高虹安
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