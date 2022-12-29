新北12/31跨河煙火 漁人碼頭周邊下午交管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市政府將於31日晚間舉辦「璀璨新北－1314就愛你」跨河煙火，工作人員在淡江大橋工區等地進行煙火組裝架設。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年12月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市政府12月31日晚間8時23分舉辦「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火，漁人碼頭周邊交通將下午4時起至10時進行交通管制，就連腳踏車也不能在管制區內牽行。

新北市府高灘地工程管理處新聞稿表示，「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火將於12月31日象徵2023的「20時23分（晚間8時23分）」發射第1發煙火。首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，施放場域總長達到1公里，煙火彈數達1萬4168發。

高灘處代理處長張修銘表示，施放煙火當天，淡水漁人碼頭周邊將進行交通管制，希望大家能多搭大眾運輸工具前往。

他表示，八里端建議從台64線八里下匝道後續行駛至商港三路再右轉前往觀賞區，避免中華路、中山路等易壅塞路段，挖子尾生態保護區及觀海長堤賞鳥區因區內道路狹窄，部分路段將於活動當天下午4時至10時實施管制，禁止汽車進出，僅供機車及行人通行。

高灘處指出，漁人碼頭周邊將於當天下午4時至10時進行交通管制，禁止汽、機車、腳踏車從中正路2段51巷進出，腳踏車也不能在管制區內牽行，車輛僅能從第2出入口（觀海路）進出。

高灘處表示，當港區內停車滿場後，將禁止車輛進入港區，而主活動會場道路範圍將依現場車流及行人穿越量進行彈性交通管制；警察局並將加強取締中正路、文化路和中山路沿線違停車輛。

漁人碼頭港區停車場當天上午10時起進場一律採計次收費；滿載時實施管制，禁止車輛進入漁人碼頭，港區外圍部分道路（觀海路、中正路二段、濱海路三段）開放路邊雙邊停車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高灘處表示，民眾可搭乘捷運至淡水站步行或轉乘紅26公車，也可至捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；前往八里沿岸觀賞煙火的民眾，可搭乘至捷運蘆洲站轉搭704公車或捷運關渡站轉乘紅22及紅13公車至八里。

高灘處表示，活動當天，YouBike漁人碼頭站及輕軌漁人碼頭站從下午3時起暫停營運；淡水及八里端活動周邊停車場從下午4時起實施滿場及出入口管制，管制期間嚴禁車輛占用道路排隊停等入場，員警將視車流回堵情形於中正沙崙、中正淡海及中正新生街口管制，請配合現場交管人員指揮至臨時停車空間。（編輯：張銘坤）1111229