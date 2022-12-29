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台南水道博物館推環教課程 小學生邊玩邊學

2022/12/29 17:53
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南山上花園水道博物館與南大附小教師合作，以館內古蹟、生態為主題設計教案，規劃系列科普及環教課程，今天安排南大附小學生到園區體驗，從遊戲中了解相關知識。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，南大附小三年級共6個班級，今天分3條路線、2梯次進入水道博物館體驗「趣讀台南水道」環境教育課程，考量學童年紀較小，館方將原本2小時的內容精簡為1小時，推出「濾水大挑戰」、「滴水不漏」、「水水人生」與「最強吸力」等課程。

台南市文化局指出，刺激又活潑的遊戲讓學童們全程驚呼聲不斷，也認識水道博物館的建設背景與基礎原理。

館方人員說，教案中每款遊戲都緊扣課程知識，「滴水不漏」需要用湯勺把水從較近的水桶，移動到10公尺處的水桶中，水在移動時因人員走動不斷溢出，帶出過去人們外出取水的不易，也說明水道建設背景與必要性。

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館方人員指出，「最強吸力」則必須將3根粗吸管相接，努力吸氣來喝飲料，用來介紹唧筒馬達將水抽至高處的作用，不但落實寓教於樂，更可透過互相競賽加深印象。

台南市文化局表示，水道博物館去年起與南大附小2名老師合作，針對館內重點特色開發2套教案，並陸續辦理種子教師招募甄選，未來將以開放團體預約報名、辦理寒暑期營隊，或搭配節慶活動等方式讓民眾參與，持續豐富水道博物館教育資源。（編輯：張芷瑄）1111229

#南大附小
#水道博物館
#台南市文化局
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