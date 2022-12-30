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台南試辦設置社區安全防護監視器 補強治安監控

2022/12/30 14:28（12/30 15:11 更新）
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台南市政府30日宣布擇定台南市北區6個地點試辦設置社區安全防護監視器，以補強治安、水情、交通等監控。市長黃偉哲（中）30日在北區公園路社區出席安全防護記者會。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月30日
台南市政府30日宣布擇定台南市北區6個地點試辦設置社區安全防護監視器，以補強治安、水情、交通等監控。市長黃偉哲（中）30日在北區公園路社區出席安全防護記者會。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月30日
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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市政府今天宣布擇定台南市北區6個地點試辦設置社區安全防護監視器，以補強治安、水情、交通等監控，強化社區安全。

台南市長黃偉哲今天在北區公園路社區安全防護記者會指出，監視器有助於治安維護及社區安全，但警用監視器受預算限制，普及率有待加強。

黃偉哲表示，若社區和有線電視業者合作，運用有線電視進入社區家戶，在重要路口設置監視器，民眾可第一時間調閱監視器，讓治安獲得更大保護。這項政策的租金由市府支付，有線電視業者負責營運維護，攜手共創三贏。

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台南市政府發布新聞稿指出，網路發達，監視器監看功能不只維護地方治安，也大幅運用於政府多項工作，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間人群管制、溪流水位監測、淹水潛勢地區預警等。

市府表示，北區試辦社區安全防護監視器設置只是起點，日後將視設置成效滾動式評估，再由區公所、當地警政、社區共同討論重點架設，形成社區安全防護網絡。（編輯：謝雅竹）1111230

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