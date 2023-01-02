嘉義縣鄰長遺願盼女兒有好歸宿 里長幫徵婚獲迴響

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（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義縣朴子市文化里長楊石旭為完成林姓鄰長遺願，盼幫鄰長女兒找到好歸宿，2天前在臉書發布徵婚訊息，獲得熱烈迴響；楊石旭今天說，私訊報名真的太多，明晚8時截止。

楊石旭告訴中央社記者表示，文化里林姓鄰長日前過世，3天前弔唁時，鄰長遺孀特別提到丈夫有一遺願需要里長協助完成，他們育有2女1男且已達適婚年齡，但都未嫁娶，成為鄰長生前最大遺憾，因此，鄰長特別交待，一定要里長幫他們的長女找到好的歸宿。

他說，回家後想想，為不負林姓鄰長所託，且能廣納各界好的對象，因此，於去年最後1天12月31日，將鄰長的長女徵婚條件PO上自己的臉書。

楊石旭指出，鄰長的長女今年33歲，身高162公分，身材瘦高、長相清秀，目前在某大醫院擔任護理師，因工作關係須值夜班，比較無法專心談戀愛，以致延遲婚姻大事，希望能找到一名年齡差不多的男性結為伴侶。

他強調，家中有未婚男子，或是有看到這篇文章的父母想幫兒子找對象者，可以私訊報名，並提供生活照、身高、體重及職業，鄰長的女兒若有意思，事後會聯繫。

楊石旭指出，鄰長的長女條件優，不到2天時間，就接到上百通私訊，因她在鄰近縣市工作，4日才會放假回家，因此，徵婚報名於3日晚上8時截止，最後還是要由鄰長妻子及長女商量，才能確認可交往的對象。（編輯：卞金峰）1120102