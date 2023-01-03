資訊公司徵才要求先繳600元 北市勞動局要求說明

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）「Legal Works」臉書粉絲專頁近期發布一則徵才貼文，要求職者先繳600元報名費，引發議論。北市勞動局說，此舉疑似為收取保證金，涉違就服法，將函此公司陳述意見以釐清事實。

「法騰資訊系統股份有限公司Legal Works」日前在臉書徵選法律研究員，要求求職者報考需先繳交新台幣600元報名費用，引發議論後又發文說明，「本公司並非藉此牟利，實在是考量現在的年輕人經常不把信用或承諾當回事，常常臨陣退縮，避免一堆臨時不能來參加的藉口出現」。

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台北市勞動局今天透過新聞稿說明，有關此公司收取報名費600元的說法，顯然不是用在處理招募人才所需相關必要費用，而是類似保證金的用途，涉違反就業服務法第5條第2項第3款「扣留求職人或員工財物或收取保證金」。

勞動局指出，此公司對於收取600元的原因有欠妥適且不合理，將函請陳述意見、說明收取立意，若確認有違法事實，將處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1120103