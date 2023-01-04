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藍綠爭執是否要侯友宜報告 新北議會臨時會流會

2023/1/4 18:38（1/4 19:16 更新）
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第4屆新北市議會4日召開臨時會預備會議，藍綠針對是否要市長侯友宜到議會報告一事展開激烈攻防，最後訴諸表決，國民黨團退席抗議，臨時會整個會期也宣告流會。中央社記者王鴻國攝 112年1月4日
第4屆新北市議會4日召開臨時會預備會議，藍綠針對是否要市長侯友宜到議會報告一事展開激烈攻防，最後訴諸表決，國民黨團退席抗議，臨時會整個會期也宣告流會。中央社記者王鴻國攝 112年1月4日
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（中央社記者王鴻國新北4日電）第4屆新北市議會今天召開臨時會預備會議，民進黨團堅持要求市長侯友宜到議會報告，藍綠多次協商未果，最後訴諸表決，國民黨團退席抗議，臨時會整個會期也宣告流會。

新北市議會今天召開第4屆第1次臨時會的預備會議，但因要接續審查新北市政府112年度總預算案，民進黨團總召鄭宇恩等人要求市長侯友宜就中央超徵稅收加發地方統籌稅款使用等，到議會作預算報告，使得藍綠出現激烈攻防。

民進黨議員黃淑君表示，第3屆議會未完成112年度預算審查，卻要第4屆議員為未審查過關預算延續審查，實在不妥。民進黨議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人要求侯友宜「先報告 再審查」，要求侯友宜來議會針對預算作專案報告，再開始預算審查。

國民黨議員周勝考表示，要侯友宜報告才要審查預算，過去沒有這樣前例，呼籲民進黨不要開議第一天就表決，鬧得不愉快，應速完成議事日程的預備會議。

國民黨議員林金結表示，藍綠黨團去年底曾有協商，不能預算二讀審查一半了還要市長來報告，這是過去沒有前例。希望不要推翻程序委員會的議程決議。

無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢表示，過去都是新科議員接續審查總預算，從未曾叫市長侯友宜來報告，應讓議長按程序來處理，籲民進黨團不要一再要求表決。

由於鄭宇恩仍堅持要求侯友宜到會作30分鐘的報告。議長蔣根煌再裁示休息協商，但再開會後，藍綠仍無法達成共識，只好裁定清點人數並進行表決。由於國民黨議員退席抗議，現場人數未過半而宣告流會。

國民黨團書記長廖先翔指出，六都只剩新北市尚未通過112年度總預算，民進黨的杯葛嚴重影響市政推動，議場淪為政治作秀，這並非新北市民所期盼看到的結果。

市議會秘書長陳王正源表示，由於總預算案仍未審查通過，這次臨時會雖流會，後續仍會擇期再次召開臨時會進行審查。（編輯：李錫璋）1120104

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