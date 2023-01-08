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宜蘭首座自發自用微水力 發電供應自行車道地燈

2023/1/8 16:15（1/8 16:51 更新）
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宜蘭縣安農溪分洪堰微水力8日啟用，是全台首座自發自用微水力發電環境教育示範場域，年可發電近8000度，運用於安農溪右岸自行車道供應照明及充電站。圖為宜蘭縣長林姿妙（右3）帶領與會者了解發電情形。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月8日
宜蘭縣安農溪分洪堰微水力8日啟用，是全台首座自發自用微水力發電環境教育示範場域，年可發電近8000度，運用於安農溪右岸自行車道供應照明及充電站。圖為宜蘭縣長林姿妙（右3）帶領與會者了解發電情形。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月8日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭縣8日電）宜蘭縣安農溪分洪堰微水力今天啟用，縣府表示，這是全台首座自發自用微水力發電環境教育示範場域，年可發電近8000度，電力供應自行車道上40盞LED地燈和景觀燈等。

啟用典禮今天在安農溪分洪堰水門右岸舉行，宜蘭縣長林姿妙透過新聞稿表示，微水力發電為再生能源，有用之不竭且對生態衝擊低等優點，目前示範機組裝置容量900瓦，年可發電將近8000度，減碳量4000公斤二氧化碳當量。

林姿妙指出，第1階段先設置右岸自行車道200公尺的40盞LED地燈及平台8盞景觀燈，並提供充電站供安農溪遊客使用。

林姿妙說，因是自發自用型式，累積發電也可申請綠電憑證，縣府今年並開始規劃全縣進行小水力潛力評估，推動於宜蘭大小河川，發展分散式能源，並讓區域能源可自給自足，盼落實淨零綠生活行動。

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縣府環保局指出，機組透過水流轉動螺旋葉片產生動能，再轉換成電力，運用於安農溪右岸自行車道供應照明及充電站，可24小時不斷發電，並連結在地推動環境教育課程與遊程。

環保局表示，安農溪原名電火溪，因水源主要來自蘭陽發電廠發電後的尾水，現今提供豐富水資源灌溉農田、安定農民生活，而改稱安農溪，安農溪生態資源豐富，周邊有湧泉及阡陌交錯的灌排水路，也是重要地景資源及觀光據點。（編輯：李錫璋）1120108

#林姿妙
#縣府環保局
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