高市首座戶外兒童交通遊戲場 新強公園設滑步車場

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）為提升兒童交通觀念與認知，高雄市成立首座戶外兒童交通公園「新強公園」近日啟用，公園內有滑步車場，並設置各式交通安全設施及道路情境模擬，鼓勵親子同遊體驗，讓交通安全教育從小扎根。

高雄市政府工務局養工處今天發布新聞稿表示，位於鳳山區的新強公園是高雄市首座戶外兒童交通公園，公園內規劃一座結合道路號誌、標誌、標線等設計的滑步車練習場，打造親子遊戲及學習交通安全的場域。

工務局指出，新強公園內兒童滑步車場面積約0.19公頃，是以交通教育宣導為主軸的特色遊戲場，透過設置各式交通安全設施及道路情境模擬，從遊戲中學習交通安全知識，培養兒童日常交通行為具備自我保護能力。

養工處表示，滑步車場全長140公尺，為孩童設計符合滑步車活動的需求，以訓練兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等能力，加強全身感覺統合。

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此外，為教育孩童學習正確安全穿越道路的方式及認識道路標誌標線，滑步車場也於車道設置交通教育標誌、標線，包含注意行人安全、行車安全、注意道路及周遭設施等。

滑步車關卡則分為道路顛簸區、無號誌路口區、注意行人區、連續轉彎區、直線區等，提供場地訓練多樣性；公園也設置汽車遊戲區與公車造型互動拍照牆，為園區增添特色。市府鼓勵家長、照顧者陪孩子體驗，讓交通安全教育從小扎根。（編輯：陳仁華）1120109