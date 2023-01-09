花蓮市公所發放愛心禮券 1271戶受惠

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮市公所針對低收及中低收入戶發放愛心禮券，今年共有1271戶受惠，總計新台幣127萬3000元，1人發給500元愛心禮券，每戶最多以5口2500元為限，即日起由里幹事協助發放。

花蓮市公所與「愛花蓮愛心文化藝術基金會」合作辦理愛心禮券迎新年活動，今年邁入第4年，愛心禮券仍為家樂福花蓮店的禮券，市長魏嘉彥今天偕同市民代表等多人前往家樂福一起「採買教戰」。

魏嘉彥感謝熱心人士、企業、宗教與社團捐款給市公所慈愛基金，也感謝花蓮市民代表會與「愛花蓮愛心文化藝術基金會」對這項社福政策的支持，透過愛心禮券的發放，讓低收入戶及中低收入戶的家庭可以購買應景的物品過個好年。魏嘉彥也特別感謝縣議員魏嘉賢4年前擔任市長時將愛心年菜轉型為愛心禮券。

「愛花蓮愛心文化藝術基金會」董事長魏嘉賢表示，雖然已經卸任市長一職，但仍持續支持愛心禮券的業務，也非常高興看到花蓮縣政府將每年三節發米的業務改成物資提貨禮券，讓民眾採買需要的物品。

魏嘉賢指出，花蓮市公所的愛心禮券是運用民間募款，並未用到公部門預算，他也將以社團的名義回饋給花蓮市公所。

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市公所社會及勞工課長蕭子蔚說明，愛心禮券可以購買民生物品，但不可以購買菸酒。領取資格為民國111年10月13日前設籍花蓮市的低收入戶及中低收入戶家庭。

里幹事會在農曆新年前至各戶發放，若因無法聯繫而未能收到愛心禮券的關懷戶可逕洽戶籍所屬里辦公室，1月31日前未至里辦公室領取者，最晚可在2月10日前至市公所社勞課領取。領取時持印章及身分證，代領人則持雙方印章及身分證。（編輯：謝雅竹）1120109