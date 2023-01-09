金門縣交通圖書券線上申請系統 3/1啟動

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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣政府教育處今天表示，交通圖書券從111學年度第2學期改為線上申請，3月1日上線，並自4月1日起至4月15日受理縣籍旅台學生申請。交通圖書券使用期到113年2月28日。

縣府教育處發布新聞表示，縣府自97學年度第2學期起辦理縣籍學生航空票價補貼交通券發放作業；此外，為了顧及年幼未經常使用航空或船舶的學生需求，將補助範圍擴及於圖書文具的購置，並於99學年第2學期更名為「學生交通圖書券」，擴大使用範圍。

教育處長黃雅芬告訴中央社記者只要在金門就讀各級學校，每名學生每學年可領取新台幣4000元圖書券，上下學期各發放2000元。她表示，除了澎湖縣也有交通券外，金門是全台灣地區唯一設立交通圖書券的縣市。

教育處表示，過去交通圖書券主要採紙本申請，為方便學生申請及後續廠商請款核銷減少人工錯帳，縣府建置交通圖書券暨就學津貼及獎學金整合線上申請系統，並預定2月中旬針對一般業者、旅行業者、航空業者、學校及家長會代表辦理系統教育訓練說明會，方便系統上線時運作順遂。

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就讀縣內各級學校學生統一由各校造冊送到縣府審核，審核通過後發放紙本交通圖書券（使用紙本QR CODE消費）；縣籍旅台學生則於申請期間內自行上網申請，由縣府審核通過後，發放電子QR CODE（也可將交通圖書券列印為紙本券）再進行消費。

教育處說明，縣內學生申請程序為，各校於2月24日前造冊報府，預定3月底統一發放紙本交通圖書券。縣籍旅台學生交通圖書券及就學津貼將自4月1日受理線上申請，一律採線上申請，不受理紙本申請，審核通過次日即可核發電子QR CODE，4月15日截止申請。交通圖書券使用期限至113年2月28日。（編輯：謝雅竹）1120109