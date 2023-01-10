加速中捷藍線建設 市府啟動都市計畫變更程序

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市政府為加速捷運藍線建設計畫，中市都市發展局即日起啟動藍線捷運都市計畫變更案法定程序，並辦理7場次公開說明會，後續將提報台中市都市計畫委員會審議。

台中市第一條捷運綠線已投入營運，捷運藍線經行政院核列為前瞻基礎建設計畫，路線全長約24.78公里，並設置20座車站，以及1座機廠，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心。

中捷藍線去年9月通過環境影響評估大會審查，中央於去年11月正式召開第一次大會審查綜合規劃報告書，台中市政府交通局長葉昭甫日前表示，委員在初審會中提出很多修正意見，如車輛機電土建等各層面問題，市府正加緊修正，力拚在農曆過年前提報中央。

台中市都發局今天發布新聞稿表示，即日起啟動捷運藍線都市計畫變更案法定程序，自即日起45天內公開展覽都市計畫變更書，並自2月2日起辦理7場次公開說明會廣納民意，將提報台中市都市計畫委員會審議。

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都發局指出，捷運藍線建設計畫的規劃路線將穿越梧棲、沙鹿、龍井、西屯、西區、北區、中區、東區等區域，並橫跨台中港特定區、中科特定區、台中市都市計畫主要計畫等3處都市計畫區。本次都市計畫變更針對車站出入口、通風井及其他捷運設施辦理變更都市計畫，共變更2處主要計畫，8處細部計畫。

都發局說，計畫路線將與台中都會區鐵路高架捷運化計畫（鐵路高架化）及台中捷運綠線串聯建構台中都會區基本軌道路網，引導民眾轉換搭乘綠色運具習慣，有效紓解台灣大道的壅塞程度，改善交通環境與空氣品質，帶動大台中地區整體均衡發展。（編輯：張芷瑄）1120110