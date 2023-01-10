推動新台17線南段 高市府啟動都市計畫變更

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）為紓解原台17線車流負擔，高市府開闢新台17線並分南、北段施工，北段道路已通車啟用；南段第1階段預計7月動工，第2階段近日辦理公開展覽，啟動都市計畫變更作業。

原台17線因路幅縮減、路型曲折，常導致塞車，加上未來楠梓產業園區等相關就業人口及運輸車輛也會加重交通負荷，因此市府於原台17線西側，規劃新台17線，全長約7公里，作為分流替代道路。

新台17線分北、南段工程施工，北段工程去年6月通車啟用，南段又分為2階段施工；工務局新工處今天接受中央社記者訪問表示，第1階段工程預計7月動工，第2階段工程啟動都市計畫變更作業，昨起至2月18日辦理公開展覽。

高雄市交通局新聞稿表示，為減少使用海軍營區腹地，降低對營區設施影響，中海路以北約400公尺至中海路口間原50公尺寬待開闢的都市計畫道路，需變更為40公尺寬。

此外，中海路口至介壽路口間原40公尺寬待開闢都市計畫道路，需變更為30公尺寬，同時並配合既有南門圓環改善調整路型。

交通局表示，2月7日分別於上午10時在楠梓區公所7樓禮堂，及下午2時於左營區公所8樓禮堂辦理2場說明會，歡迎公民或團體到場聆聽，相關意見均會轉交高雄市都委會審查參考。（編輯：郭諭儒）1120110