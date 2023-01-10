血庫存量不足 台大雲林分院捐血活動醫護響應

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日）受到COVID-19疫情影響和前幾週寒流來襲，影響民眾捐血意願，捐血中心血品庫存量不足，台大醫院雲林分院今天舉行捐血活動多人響應，許多醫師、護理師相偕捐血，共募集99袋血。

台大醫院雲林分院今天舉辦「捐血一袋、醫起傳愛」捐血活動，也慶祝醫檢師節，有許多醫師、護理師相偕捐血；截至下午4時止，共募集99袋血。

台中捐血站主任林冠州指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響和前幾週寒流來襲，影響民眾捐血意願，導致捐血中心血品庫存量不足。

根據台中捐血中心統計，目前統計整體血液庫存量為5.8天，其中A型7.1天、B型6.4天、AB型9.2天均有上升趨勢，唯獨O型4.3天較低迷。

台大醫院雲林分院長馬惠明表示，血庫庫存量能與醫院的急重症救治能力息息相關，期盼透過在院區舉辦捐血活動，喚起更多醫護與民眾共襄盛舉，緩解緊急用血需求。

現場許多醫護人員挽袖捐血，一名護理師表示，因為平常要輪值上班，不方便到捐血站，今天趁醫院辦理捐血活動就馬上報名，讓自己能盡一份心力。（編輯：郭諭儒）1120110