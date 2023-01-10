中市警路口交通大執法 不暫停讓行人取締184件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市公車接連發生碰撞行人事故後，台中市警察局交通大隊今天在路口舉牌宣導交通安全規則，統計從去年12月24日到今年1月8日共取締「不暫停讓行人」184件。

台中市去年12月27日深夜，發生公車左轉彎未停讓走斑馬線的一家3口，造成媽媽與1歲兒子被撞雙亡悲劇，今年1月5日又發生公車碰撞過斑馬線行人，還好行人只受到輕傷。

春節即將到來，市警局啟動「加強重要節日安全維護工作」，除於交通繁忙路口加派警員執法，也藉由科技設備揪違規，交通警察大隊與志工們今天前往文心路與中清路口，藉由手舉牌宣導「路口慢看停」、「遵循號誌行駛」及「走行人穿越道」等，守護市民荷包，也減少事故發生。

市警局統計，去年12月24日至今年1月8日，共取締「不暫停讓行人」184件、「闖紅燈」2738件及「左轉彎未依號誌指示行駛」310件，強力執法警惕違規民眾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市警局交通警察大隊執法組長向群欽表示，針對未暫停讓行人等違規行為加強執法，去年起也於北區文心路與中清路口、北屯區文心路與崇德路口、西屯區文心路與台灣大道等3處路口設置科技設備，強力執法搭配宣導，讓駕駛人與行人守法及互相尊重減少交通事故。

向群欽指出，未來將持續觀察重要路口執行成效，分析轄內交通事故狀況，評估再增設科技執法設備，也建議行人於天色昏暗時段外出時，可穿著亮色衣物，警察局將持續加強執法，守護市民平安過好年。（編輯：張雅淨）1120110