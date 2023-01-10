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新北議會將召開臨時會 藍綠再就超徵稅收攻防

2023/1/10 20:45
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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市議會4日召開第4屆第1次臨時會預備會議，因民進黨團要求市長侯友宜到會報告超徵稅收統籌款使用情形，進而表決而流會。明天再次召開臨時會，藍綠將再次攻防。

新北市議會4日召開第4屆第1次臨時會的預備會議，但因要接續審查新北市政府112年度總預算案，民進黨團總召鄭宇恩等人要求市長侯友宜就中央超徵稅收加發地方統籌稅款使用情形，到議會作預算報告，使得藍綠出現激烈攻防。

最後，藍綠在新會期的第1次大會就上演表決大戰，國民黨團憤而離席抗議，進而導致議場清點人數未過半，臨時會就流會，引發爭議，藍綠黨團次日也各自召開記者會互批未盡民代監督市政的職責。

議會明天將再次召開臨時會預備會議，依議事規則進行臨時會的議程確認程序。民進黨團總召鄭宇恩表示，民進黨團仍會堅持要求市長侯友宜到議會報告的訴求。

鄭宇恩表示，新北市從中央超徵稅收分配的統籌稅款中，110年獲分配新台幣75億元，111年有40億元，預估112年將獲80億元，近3年因中央超徵稅收所獲的統籌稅款就多達200億元，侯友宜不用對議會及市民說明這些錢的使用情形嗎？

國民黨團書記長廖先翔表示，國民黨團尊重民進黨團的意見，但是事情都有優先次序，為了讓市府112年度的預算能順利完成審查，黨團明天不會再退席抗議，將會甲級動員以確保議程能順利進行。

他強調，民進黨議員所主張的一些訴求，未來的會期都能就相關議題進行討論及協調，但不應採杯葛預算的方式來達到政治目的，最後仍會損及市民的權益。（編輯：張銘坤）1120110

#侯友宜
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