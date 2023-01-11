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金門入境恢復戶籍服務 春節特定時間不打烊

2023/1/11 09:24（1/11 09:51 更新）
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金門縣5鄉鎮戶政事務所於20日至29日年假期間，排班為「出境滿2年再入境」的民眾受理申辦恢復戶籍遷入作業，即日起至19日受理民眾預約申辦。（金城鎮公所提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月11日
金門縣5鄉鎮戶政事務所於20日至29日年假期間，排班為「出境滿2年再入境」的民眾受理申辦恢復戶籍遷入作業，即日起至19日受理民眾預約申辦。（金城鎮公所提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月11日
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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）今年春節連假長達10天，金門縣5鄉鎮戶政事務所在20日至29日年假期間，排班為「出境滿2年再入境」的民眾受理申辦恢復戶籍遷入作業。自即日起到19日受理民眾預約申辦。

金門縣政府民政處發布新聞稿表示，5鄉鎮排定受理申辦恢復戶籍遷入作業的日期為：金寧戶政事務所1月20日、金湖及烈嶼戶政所27日、金城及金沙戶政所28日。服務時間為上午8時到12時、下午1時30分到5時30分。

民政處表示，這次恢復戶籍遷入作業採預約制，受理預約登記期間為自公告日起的各戶政所上班時間，也就是到1月19日下午5時30分止。

兩岸小三通因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷近3年，不少金門地區民眾因無法入境遭到除籍；金馬地區民眾春節交通專案自7日實施，幾天來陸續有金馬地區民眾返鄉。民政處表示，今年春節假期自20日到29日，長達10天，縣府協調各戶政所排定時間，方便民眾申辦恢復戶籍作業。

民政處說明，按戶籍法第16條第3項規定，出境2年以上，應為遷出登記；同法第42條規定，「依第16條第3項規定應為出境人口之遷出登記者，其戶籍地戶政事務所得逕行為之。」也就是，民眾出境滿2年以上者，本人或戶長應辦理遷出（國外）登記；如未辦理者，戶政事務所接獲移民署通報後，可直接辦理遷出登記，以正確戶籍登記。

戶籍法第17條第2項規定：「原有戶籍國民遷出國外，持我國護照或入國證明文件入境3個月以上者，應為遷入登記。」民政處說，亦即，戶籍已辦理遷出（國外）登記的台灣地區民眾，應持有中華民國護照或入出境證明文件入境，到遷入地辦理遷入（恢復戶籍）登記。

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民政處說明相關申請須知，民眾須到遷入地戶政事務所辦理，申請人包括本人或法定代理人、戶長和受委託人。應備文件：遷入地戶口名簿、遷入者國民身分證、印章（或簽名）、遷入者蓋有入境章的中華民國護照或入出境證明文件，遷入者同時應換領國民身分證。

民政處表示，金門縣民在春節期間計劃辦理恢復戶籍遷入登記者，即日起可在上班時間致電戶籍所在地戶政事務所預約登記，並在排定服務時段內前往辦理。詳情可電洽各戶政所。電話：金城082-324283、金湖082- 330790、金沙082-351924、金寧082-324281和烈嶼082-363079。（編輯：管中維）1120111

#金門縣政府民政處
#金門
#金寧戶政事務所
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