新竹國際展演中心曾挖出廢棄物 高虹安：引以為鑒

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（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市長高虹安今天表示，針對新竹國際展演中心多年前在興建動工時開挖出大量廢棄物，未來公共工程都會引以為鑒、加強監工，不讓類似事情再度發生。

媒體人黃揚明昨天在臉書Facebook發文貼出110年時的一篇媒體報導，指新竹國際展演中心工地當初在動工開挖時，挖出大量廢棄物，使工程被迫暫停，讓原訂111年底要完工的工程，因為清運廢棄物等事延宕，質疑「到底新竹市的地下掩埋了多少廢棄物」。

高虹安今天接受媒體聯訪回應，她認為新竹國際展演中心的廢棄物事件並非單獨個案，可能許多公共工程有不當廠商或不當行為，未來會持續檢討，不論新竹市或全國公共工程都會引以為鑒，加強監督、監工，避免類似事件發生。

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民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名昨天在臉書發文表示，新竹市公道五路天燈館旁土地，早期為台肥所有，在10多年前，前新竹市長許明財任內都更後回饋捐贈給新竹市政府，長期做為停車場使用，直到前市長林智堅上任後，推動「藝文高地」計畫，國際展演中心興建動工開挖時，才挖出廢棄物。

陳建名說，為了廢棄物清理及究責，工程因而延宕，市府及廠商都是權益受損者，為了讓後續工程可以順利進行，依據廢清法第11條，市府委由廠商，將這些原址早期廢棄物現地分選移除。（編輯：方沛清）1120111