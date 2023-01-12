弱勢族群免費4劑快篩 新北22萬人受惠1/16起發放

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市府今天表示，中央疫情指揮中心公告12日起至2月15日前提供全國弱勢民眾及身心障礙者4劑公費快篩，但因物流配送時間因素，新北市29區公所16日起才能發給22萬餘名對象。

新北市政府社會局今天發布新聞指出，中央流行疫情指揮中心日前臨時公告，將自1月12日起至2月15日止，提供全國弱勢民眾，包含低收入戶、中低收入戶與遊民，以及領有身心障礙手冊/證明者公費家用抗原快篩試劑，每人4劑。

社會局表示，全案事出臨時，且經不斷與衛生福利部社會及家庭署、社會救助及社工司聯繫，都無法取得中央疫情指揮中心的配送時間；直到昨天（11日）才獲悉，由於配發作業遍及全國鄉鎮市區，中央的快篩試劑將於16日才會配發到新北市的29區公所。

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社會局指出，新北市約有17萬5000名身心障礙者以及5萬餘名低收入戶、中低收入戶等，共有22萬餘名弱勢族群可受惠；已依照行政區分別造冊，由29區公所配合發放作業，相關弱勢族群可從16日起到各區公所領取，以免撲空。

至於1月10日至2月28日免費提供65歲以上長者、0至6歲學齡前幼兒5劑家用抗原快篩試劑，社會局表示，這回歸到藥局系統，依照公告日期領取。（編輯：戴光育）1120112