竹縣新工派出所新建動土 預計113年5月完工

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新竹縣政府警察局新湖分局新工派出所辦公廳舍老舊狹隘，不敷使用將新建廳舍，新竹縣政府12日舉辦動土典禮，縣長楊文科（左4）致詞說，盼提升辦公、洽公環境，提供更好為民服務的品質。中央社記者郭宣彣攝 112年1月12日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣政府警察局新湖分局新工派出所辦公廳舍老舊狹隘，不敷使用將新建廳舍，新竹縣政府今天舉辦動土典禮，預計明年5月完工。

新竹縣政府警察局新湖分局新工派出所新建工程今天上午舉行動土典禮，縣長楊文科、湖口鄉長吳淑君、竹縣警察局長楊哲昌等人出席。楊文科致詞表示，希望提供警察良好辦公環境，有效維護治安，也方便民眾報案。

楊文科說，湖口鄉有新竹工業區、陸軍營區等，縣府開發鳳山工業區並改善交通，人口數持續成長，已達到8.1萬餘人，其中新工派出所轄區新竹工業區有463家廠商，員工加上外籍移工約7萬人，治安業務相對繁重。

楊文科表示，新工所初期編制只有7人，但因時空環境改變及地方發展，員警數已增加到25人，改建刻不容緩。

楊哲昌說，新建的新工派出所是地下1層、地上3層建築，工期預計450個日曆天，預計明年5月完工，待派出所完工啟用後，將強化員警出勤機動性，有效提升行政效率與服務品質。（編輯：方沛清）1120112