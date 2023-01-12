旅台日人目睹騎士往新社山區橋下丟垃圾 直呼誇張

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）旅台多年「日本人的歐吉桑」熱愛騎單車，他昨天po文指出日前騎車發現，有騎士到台中新社山區將垃圾丟到橋下，橋下堆積多包垃圾，直呼誇張，希望不要傷害台中人驕傲的土地。

1名旅台多年的日本歐吉桑，喜歡台灣也喜歡騎腳踏車，他昨天在臉書專頁發文提到，上週末他在台中新社，看到一對年約40歲的夫婦，騎機車行經路橋時，竟丟了一包垃圾到橋下。

他直呼誇張並在文中指出「橋下面的山崖有很多塞滿的垃圾袋，難道打算要在新社蓋一座垃圾山嗎？新社是車友愛騎的爬坡路線，也是台中人喜歡的悠閒地，請不要傷害台中人驕傲的土地。」

網友紛紛留言指出，「太丟台中人的臉」、「垃圾才會亂丟垃圾」，也有人高呼台中市環保局應出面開罰。

對此，台中市環保局透過文字回應，已派員前往清理中，除持續加強周邊道路垃圾清理，現階段也已在橋墩處張貼告示警語提醒民眾，後續將評估裝設監視器，如查獲違規行為人，將依違反廢棄物清理法處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。（編輯：卞金峰）1120112