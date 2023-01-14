蔣萬安視察批發市場 迎春節果菜下週起增供貨量

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市長蔣萬安今天前往果菜魚類批發市場，關心供應及價格。他表示，因應春節，下週起果菜會增加1.5至2倍的供貨量，讓菜價穩定；魚市場改建第2期工程，也會盡速完工。

蔣萬安指出，過去幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的挑戰，讓大家生意受到影響，北市府提供包含水電費、清潔費、照明、遮雨遮陽簾等設施的補助，今年也初步提供新台幣500萬元補助款，希望全面E化、提升理貨系統，讓作業流程更順暢。

他表示，因應年節需求，目前蔬果、魚貨供應量充裕，下週開始果菜會增加1.5至2倍的供貨量，希望菜價的波動不要太劇烈。

蔣萬安接受媒體聯訪時被問及魚市場改建進度，他指出，對於魚市場來講，攤商目前暫時先在華中橋的堤外營運，已要求相關單位針對人流動線、停車位等問題了解並規劃改善。

他說，去年3月魚市場改建第1期工程已完工，今年4月第2期工程也將開始，將加速市場改建進度，爭取提早完成，讓大家能夠盡早搬入新大樓營運。

媒體追問，北農人事案是否已與農委會協調董事長或總經理人選。對此，蔣萬安表示，都在進行中，確定後再向大家說明。（編輯：戴光育）1120114

農曆春節將近，台北市長蔣萬安（前右2）14日前往華中橋下萬大魚類批發市場，視察漁產供貨狀況，了解近期漁貨價格。中央社記者王騰毅攝 112年1月14日