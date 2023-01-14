嘉義布袋濕地生態園區鳥況豐富 新春好遊賞

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣政府與高雄市野鳥學會今天在布袋濕地生態園區舉辦鳥類生態觀察活動，縣府農業處表示，這裡近距離就可見到黑面琵鷺等鳥類覓食、鳥況豐富，適合全家大小春節連假來遊賞。

嘉義縣政府農業處畜產保育科長石蕙菱今天告訴中央社記者，近年與高雄市鳥會合作，推動布袋濕地生態園區鳥類生態觀察活動，每年9月到隔年4月候鳥來臨季節，都會舉辦賞鳥活動，讓大眾認識鹽田水鳥與環境生態。

石蕙菱表示，過年期間布袋濕地生態園區鳥況豐富，遊客到布袋港買海產吃海鮮的時候，正可安排到布袋濕地賞鳥，近距離看黑面琵鷺。

高雄鳥會指出，布袋濕地生態園區位於台17線130.5公里處，屬於國家級重要濕地，嘉義縣政府於2009年規劃闢建面積128公頃，東邊設有停車場及廁所等公共空間。走在林蔭步道就可以觀賞水鳥棲息、覓食等行為，很適合初學者近距離觀察水鳥。

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林姓民眾說，今天帶著孩子參加賞鳥活動，在布袋濕地生態園區停車場附近，看到大批的鴨科水鳥，在布袋新岑國小則近距離見到黑面琵鷺覓食，不虛此行。

高雄鳥會強調，布袋濕地生態園區內呈現深淺不同的濕地型態，棲地品質良好，鳥況極佳，經常可見琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗、反嘴鴴、青足鷸、小青足鷸、東方環頸鴴、小環頸鴴等在覓食、休息。（編輯：謝雅竹）1120114