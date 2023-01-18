中市家長控訴國中兒疑遭性霸凌 校方完成性平訪談

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中一家國中傳出學生遭性霸凌，家長在臉書控訴孩子參加棒球隊，2個月內遭同學性霸凌3至4次，目前已進入司法途徑，而校方的性平調查訪談紀錄已完成。

有學生家長在臉書爆料公社發文，她自述為單親媽媽，因為兒子熱愛打棒球，去年7月參加校內棒球隊，住校配合集體訓練，希望孩子學習獨立自主，但8月底兒子被同寢室的同學「性霸凌」，7至8月間高達3至4次，還被塞了新台幣300元封口費。

這名家長在文中指出，校方、球隊至今未關切孩子，孩子因此出現自殘、偶發情緒激動，目前已走司法途徑，但對於學校、球隊、市府等單位相當失望，因為這件事情，母子3人常抱在一起哭。

校方人員今天接受中央社記者電訪表示，學生在7月加入棒球隊，接受訓練在校住宿，宿舍為大通舖，10多人一間房，訓練期間未接到學生遭類似性霸凌的反應，但因學生未能適應團體生活，校方9月建議家長轉學。

校方指出，建議家長轉學後，翌日，家長提出孩子疑遭到性霸凌，第一次性平會議，家長暫時不提出申請調查，後來家長報案並提告，去年11月提出性平案申請，校方當天開會受理，12月20日完成調查程序，目前整理資料等待結果出爐。

有關性平會初步將行為人記一支警告方面，校方表示，因為行為人與控訴學生之間有糾紛，未來視調查結果，進一步決定處分方式。

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台中市政府發布新聞稿指出，少年法庭去年11月20日展開調查，法官建議學生家長應進行學校性平調查，家長遂要求校方繼續展開調查，校方隨即積極展開性平調查，教育局也要求校方盡速按規定調查，釐清真相。

家防中心在去年9月接獲通報後，即主動向司法機關告發，陪同孩子製作筆錄、出庭，提供司法協助；社工目前仍持續關懷訪視，追蹤孩子身心狀況和校方輔導情形，提供相關服務。（編輯：卞金峰）1120118