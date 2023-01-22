台灣巨木展蘭博登場 奇珍樹瘤宛如鬼斧神工

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）「驚豔山林－台灣巨木展」近日在蘭陽博物館登場，除展出原型巨木，還有許多一刀未刻、相貌奇特樹瘤，民眾可透過色澤、香氣及樹皮紋理欣賞。

蘭陽博物館長陳碧琳說，宜蘭縣有豐富天然神木林，多元山林資源，例如林木蓊鬱、樹齡悠久的棲蘭山檜木林及太平山國家森林遊樂區，都與台灣巨木有密切連結。

他表示，為藉巨木實體巨大量感，吸引遊客關注林木生態保育與合理運用概念，今年底前以檜木收藏家林岳昇數十年收藏的珍貴巨木與樹瘤辦展。

林岳昇家中長輩曾參與太平山森林鐵路興建及羅東製材產業經營，自小對大自然奇木有濃厚興趣，曾以數十年心血系統性整理收藏來自家族、各收藏家及政府機關標售的珍貴巨木或樹瘤。

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館方指出，這次展出14件巨大台灣珍貴樹種，例如台灣扁柏、台灣紅檜、肖楠木、香杉及台灣紅豆杉等，樹齡約於600年到2500年間。遊客除欣賞巨木色澤、樹皮紋理，還可拿起聞香瓶，試聞略有檸檬與香茅味的台灣扁柏香或肖楠木特殊沉穩香。

樹瘤展區有18件，外型奇特，一體成型、一刀未刻，包括樹木經雷擊、野生動物啃咬或生病感染等造成外表受傷並癒合後轉化而成，通常隨樹木一起生長，共存共生，較特別造型包含開心臉譜、蝸牛、貴賓狗、尼斯湖水怪或木乃伊等，各展件自成一格。（編輯：李明宗）1120122