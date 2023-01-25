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南投燈會「卡娜赫拉」幣搶手 排隊糾紛網售炒價

2023/1/25 14:07
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投燈會與「卡娜赫拉的小動物」聯名合作，不僅無人機煙火秀受歡迎，限量雷雕紀念幣更是搶手，不僅網路轉賣價數千元，還有排隊糾紛，甚至怒砸看板，縣府緊急調整兌換辦法。

南投燈會14日至2月5日在南投縣會展中心登場，配合兔年，南投縣政府再度與日本插畫家卡娜赫拉合作，推出「卡娜赫拉的小動物」大型副燈、12座充氣偶燈、雷雕紀念幣等聯名商品，並與LINE公司合作推出智慧導覽與數位集章，打造具傳統之美與科技元素的燈會。

「卡娜赫拉的小動物」雷雕紀念幣受許多遊客歡迎，不僅網路轉手價新台幣1000元至5000元不等，甚至還有排隊糾紛，有民眾接受媒體聯訪表示，雖然一早就來排隊，但前面有人插隊，也有人一次持多支手機領取數盒紀念幣，爭論時也有民眾砸看板，好心情全被打壞。

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南投縣政府觀光處今天發布緊急公告表示，今天至29日這5天，下午3時50分開始清點排隊人數，並以「手章」作為紀念幣兌換依據，「手章」千萬不要抹除，以「1人1支手機1個手章兌換1盒」，請勿代排或插隊，紀念幣每天限量，若未能換得請見諒，還有其他紀念品。

觀光處表示，燈會期間推出數位集章，8點可換1組紀念紅包、滿15點可換雷雕紀念幣盒組，其中兌換紀念幣是大年初一到初八限定活動，每天約準備350組至400組供集章兌換，由於版權合約，加上詢問追加製造到貨時燈會已結束，因此，無法再大量釋出。（編輯：張銘坤）1120125

#卡娜赫拉
#南投縣政府觀光處
#南投燈會
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