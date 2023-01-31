改善塞車問題 竹市府3/1起擴大彈性上下班時間

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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市政府今天宣布，3月1日起市府員工彈性上下班時間調整為1小時，盼藉此改善上下班塞車問題。新竹市議員陳慶齡表示，市府員工都以騎機車居多，認為仍難改善塞車問題。

新竹市政府發新聞稿表示，檢討修正「新竹市政府實施感應卡差勤系統出勤管理要點」，自3月1日起，市府本部員工彈性上下班時間由現行半小時調整為1小時，彈性時間與鄰近新竹縣政府齊平，並將星期五及補班日彈性上下班時間擴大為1.5小時。

竹市府表示，至於為民服務單位、府外機關、學校等，在維持服務及教學品質前提下，由各機關、學校首長調整。

市府指出，過去勞工上班時間比較僵化，有些父母因接送小孩常會提早到公司，卻還是得一樣待到規定時間下班，實施彈性上下班制度將更加保障勞工權益，也能適度分流新竹市上下班車潮，從「時間分流」概念舒緩塞車問題，將積極向企業推廣，公私協力共同打造友善交通環境。

陳慶齡接受中央社記者電訪表示，新竹科學園區有許多企業都已採取彈性上下班機制，但對於竹科上下班塞車問題仍幫助有限，加上新竹市政府的員工數相對較少，且都是騎機車居多，認為即便擴大彈性上下班時間，仍難真正改善塞車問題。

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新竹市議員劉彥伶接受電訪表示，若僅針對市府員工進行彈性上下班，對交通改善有限，但如果竹科所有企業都走向「擴大彈性上下班時間」，或許就會有幫助。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，將透過合作平台整合新竹縣、市及新竹科學園區，先針對國道1號公道五路交流道、竹科新安路交流道周邊進行跨域燈號控制整合，優化興隆橋、經國橋廊帶智慧交控策略，解決竹科上、下班通勤塞車問題。（編輯：方沛清）1120131