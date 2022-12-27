高虹安首次市務會議 推交通改善小組促暢行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市長高虹安（後）27日舉行上任以來首次市務會議，宣布成立「交通改善小組」，研擬改善措施，紓解塞車問題。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市長高虹安今天召開上任後首次市務會議，針對競選政見主軸請相關局處著手準備及規劃預算，並宣布成立交通改善小組，研擬改善措施。

新竹市政府發布新聞稿指出，高虹安在會議開始時，先勉勵市府各局處首長，期許新任局處長能夠一展長才，並感謝留任局處長的努力與付出，盼未來持續發揮專業，展現強而有力的執行力。

高虹安並提出多項施政重點，首先是請各局處針對全市在建工程的項目、進度提出完整說明，她允諾會加緊腳步讓市民可以盡快使用到安全的市政建設服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，為讓市民對新任市政府團隊的施政有感，並兌現競選時對市民提出的承諾，各項政策主責局處開始盤點及規劃預算，進行可行性研擬，並在允諾的時程中完成，近期將召集各局處進行業務報告。

高虹安會中宣布成立交通改善小組，由她擔任組長，責成新竹市交通處持續監控，定期召開小組會議，邀集新竹市工務處、警察局等相關局處，進行易肇事路段會勘、紓解園區塞車問題，研擬交通改善措施，強化道路交通安全通暢。（編輯：戴光育）1111227