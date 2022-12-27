高虹安勘查竹科園區交通熱點 研擬改善措施

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新竹市長高虹安（前右）27日到新竹科學園區勘查交通情形，實地了解竹科長期以來交通壅塞問題，並表示將針對園區熱點路段進行分析，指示相關局處以最高標準保障用路人安全。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月27日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市長高虹安今天下午前往新竹科學園區勘查交通情形時表示，將針對園區熱點路段進行分析，相關局處將以最高標準保障用路人安全，讓市民安心上下班。

新竹市政府晚間發布新聞稿指出，高虹安下午偕同新竹市副市長蔡麗清前往竹科進行現場勘查，實地了解新竹科學園區長期以來交通壅塞的問題。

新聞稿中，高虹安表示，她上任後首要目標就是改善新竹市長期以來的交通問題，竹市府目前已成立交通改善小組，並責成交通處持續監控，定期召開小組會議，邀集工務處、警察局等相關局處進行易肇事路段會勘、紓解園區塞車問題，研擬交通改善措施，強化道路交通安全通暢。

高虹安指出，竹科園區入口壅塞路段，因涉及附近住戶與道路所有權等問題，現況較為嚴峻，未來將進行交通流量調查與工程規劃，並規劃邀請竹科管理局、新竹縣政府及在地居民，針對交通政策辦理座談，盼透過多方共同討論、參與形成共識，攜手改善竹科園區交通問題。

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另外，新竹市政府交通處表示，竹市介壽路與金山街路段為竹科園區入口，是全市交通量很大的路段，鄰近金山社區、實驗中學、千戶以上的新社區，以及未來還有即將動工的社會住宅，因此在人口湧入後，交通壅塞問題將會面臨一大挑戰。

交通處指出，針對竹科園區入口路段，科管局將於明年1月進行路面重新刨鋪，將設立分隔島做為行人庇護空間，並進行路口號誌共桿、天空纜線地下化、人行道環境改善等工程。（編輯：戴光育）1111227