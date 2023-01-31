莒光樓70週年 金門陶瓷廠複刻建築紀念酒2/1試賣

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（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）全國唯一官窯金門縣陶瓷廠紀念莒光樓70週年，復刻莒光樓古典建築美，推出珍藏版莒光樓造型紀念酒，2月1日試賣100瓶，預計2月15日上市，限量2000瓶，每瓶都有獨特編號。

金門縣陶瓷廠今天展示紀念莒光樓70週年紀念酒瓷瓶，廠長何桂泉表示，莒光樓藝品紀念酒以金門第一地標莒光樓建築為設計發想，瓶身造型將莒光樓建築對稱的彷紫禁城頂層十字脊屋頂形式多稜的角樓，精細雕塑。

他指出，莒光樓藝品紀念酒瓶身同時經過素燒、施釉、加工出精緻的莒光樓細部牆面圖紋，再歷經數次炙熱的窯燒，復刻莒光樓古典建築美。

何桂泉表示，紀念酒外盒以舉世聞名的大膽戰役為設計發想，運用類同等高線的設計，搭配代表軍事的軍綠色色調描繪戰後的大二膽，同時在「生明路」上以點點金光的燙金呈現，象徵傳令兵賴生明小兵立大功，所奔出的勝利之路的金門精神。

莒光樓紀念酒瓶由陶瓷廠員工董怡萍設計，資深製模師傅蔡金頤塑模。董怡萍說明，經過1年研究、實驗，有別於舊版莒光樓紀念酒瓶厚重的感覺，新版充滿現代感。

董怡萍表示，因瓶身四面有稜有角，製作過程中需要許多工法，為避免稜角容易產生裂縫，特別在底部設計菱形基座，反覆燒製，失敗率2成，可見難度之高。

陶瓷廠指出，2月1日起試賣莒光樓紀念酒100瓶，每人限購1瓶；預計2月15日正式上市，每人限購2瓶，限量共2000瓶，每瓶都有獨有的號碼標籤，隨機提供，不得挑號，售完為止。

根據金門縣政府觀光處資訊，莒光樓建於1952年，隔年完工，用以表彰在金門歷次戰役中英勇官兵事蹟。匾額不同於一般建築由名人顯達題字，「莒光樓」3字是由大膽戰役的傳兵令賴生明所題，增添莒光樓傳奇故事。（編輯：戴光育）1120131

（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）