租金僅蛋黃區6至8折 高市首座社宅民眾參觀踴躍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄市首座社會住宅「凱旋青樹」2月7日至3月1日開放申租，今天開放參觀，中午前已超過200人參觀，由於租金為同地段房型的6到8折，包管理費還含基本家電，吸引許多民眾諮詢、當場展現承租意願。

苓雅區凱旋一路上的社會住宅「凱旋青樹」，位於高雄市中心蛋黃區，開放申租前為讓民眾更認識社宅樣貌，今天起至2月5日，每天上午9時至12時、下午2時至5時，開放參觀樣品屋，市府在現場設立諮詢櫃台，面對面直接解答民眾對社宅的相關疑問。

高雄市政府都發局住宅發展處長翁浩建告訴中央社記者，凱旋青樹1房型，關懷戶租金每月新台幣3900元起，一般戶租金則為5800元，還含管理費；定價為不動產業者評估同地段、相似條件房屋租金的6到8折。

今天看屋人潮相當踴躍，翁浩建估計到中午休息前共會有240人進入參觀；現場還有多人排隊，已開始預發下午號碼牌，避免民眾在現場等候過久。

出租房間中，冷氣、電視、抽油煙機、電陶爐及電熱水器等基本家電一應俱全，還附有廚具收納空間。翁浩建說，民眾反應相當不錯，許多人現場就詢問停車、申請資格、如何準備申請資料等問題，展現承租意願。

凱旋青樹社宅建案設有4種房型，有家庭式3房型、雙人房和2款單人房，盼滿足各式需求。不過今天也有民眾表示，3房型僅19戶，數量較少。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

翁浩建說明，參考過去中北部社宅經驗，社會住宅承租人多數為剛出社會的年輕人、沒能力買房者，因此多數是單身、新婚小家庭或孩子還小的情況；加上有經濟考量，坪數大、租金較高的3房型不如2房型受歡迎，因此在規劃上，1房型、2房型、3房型以6:3:1比例配置。

根據市府招租計畫，凱旋青樹1房型申請條件為已成年、家庭成員（本人、配偶及同戶籍內子女）在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（民國112年度為5萬467元）等。若登記人數超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住。（編輯：陳清芳）1120201