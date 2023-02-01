蔣萬安：台灣燈會前就定位 林奕華2月3日上任北市副市長
2023/2/1 15:13（2/1 16:36 更新）
台北市長蔣萬安（前中）1日到世貿一館參觀第31屆台北國際書展，受訪時表示，準副市長林奕華3日將正式就任。中央社記者張新偉攝 112年2月1日
（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市長蔣萬安今天表示，林奕華將於2月3日正式就任北市副市長，整個市府動起來，把睽違23年回歸北市舉辦的台灣燈會辦得圓滿成功。
蔣萬安出席第31屆台北國際書展，接受媒體聯訪時被問及林奕華
何時上任副市長。
林奕華小檔案
- 現職：
台北市副市長（2022/12/25上任）
- 經歷：
第9、10屆立法委員
新北市教育局局長
台北市教育局局長
台北市第8、9、10、11屆市議員
世新大學講師
中華民國身心障礙服務推展協會理事長
台北市女童軍會理事長
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蔣萬安表示，林奕華在立法院的工作已告一段落，會在2月5日台灣燈會正式開展前、2月3日正式上任，整個市府動起來，把台灣燈會辦得圓滿成功。
媒體追問，台灣燈會今天試營運首日，被指出有日文錯誤、滅火器過期等缺失。蔣萬安回應，日文翻譯部分是中央展區，交通部已立即處理，會持續跟中央溝通聯繫，把燈會辦好。
另外，媒體提問明天是否列席行政院會、會對中央提什麼建議。蔣萬安表示，會參加明天的會議，也會就交通、都市更新、重要建設、福利政策等，跟中央討論、交換意見。（編輯：方沛清）1120201
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