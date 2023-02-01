蔣萬安：台灣燈會前就定位 林奕華2月3日上任北市副市長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市長蔣萬安（前中）1日到世貿一館參觀第31屆台北國際書展，受訪時表示，準副市長林奕華3日將正式就任。中央社記者張新偉攝 112年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市長蔣萬安今天表示，林奕華將於2月3日正式就任北市副市長，整個市府動起來，把睽違23年回歸北市舉辦的台灣燈會辦得圓滿成功。

蔣萬安出席第31屆台北國際書展，接受媒體聯訪時被問及 林奕華 林奕華小檔案 現職：

台北市副市長（2022/12/25上任）

台北市副市長（2022/12/25上任） 經歷：

第9、10屆立法委員

新北市教育局局長

台北市教育局局長

台北市第8、9、10、11屆市議員

世新大學講師

中華民國身心障礙服務推展協會理事長

台北市女童軍會理事長 看更多 關閉 何時上任副市長。

蔣萬安表示，林奕華在立法院的工作已告一段落，會在2月5日台灣燈會正式開展前、2月3日正式上任，整個市府動起來，把台灣燈會辦得圓滿成功。

媒體追問，台灣燈會今天試營運首日，被指出有日文錯誤、滅火器過期等缺失。蔣萬安回應，日文翻譯部分是中央展區，交通部已立即處理，會持續跟中央溝通聯繫，把燈會辦好。

另外，媒體提問明天是否列席行政院會、會對中央提什麼建議。蔣萬安表示，會參加明天的會議，也會就交通、都市更新、重要建設、福利政策等，跟中央討論、交換意見。（編輯：方沛清）1120201