更多編輯台推薦新聞：
過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點
娛樂

過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

北巿人口估3月達250萬 蔣萬安：依法設第3副巿長

2023/1/21 16:50（1/21 17:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北巿長蔣萬安1月21日表示，依民政局推估，今年3月台北市人口數將達250萬人，若達法律規定將設第3名副巿長。圖為台北市信義區街頭。（中央社檔案照片）
台北巿長蔣萬安1月21日表示，依民政局推估，今年3月台北市人口數將達250萬人，若達法律規定將設第3名副巿長。圖為台北市信義區街頭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北21日電）台北巿長蔣萬安今天表示，依民政局推估，今年3月台北市人口數將達250萬人，若達法律規定將設第3名副巿長；透過政策提高人口數，使生育率提高及吸引留住人才，提升整體城巿競爭力。

今天是除夕，蔣萬安下午赴衛生局疾病管制科、萬華檢疫所及台北巿聯合醫院中興院區慰勞值班人員，並於中興院區接受媒體聯訪做出上述表示。

蔣萬安表示，很多民眾返鄉圍爐，張羅除夕團圓飯，但是許多第一線醫護人員犧牲與家人團聚時間，堅守崗位照顧巿民的健康，所以特別選在今天慰勞他們，並為他們加油打氣，後續還會去慰問清潔隊員。

媒體問到，台北巿人口數將達250萬人，設立第3名副巿長的可能。

對此，蔣萬安表示，統計到去年底台北巿的人口數有248萬人，民政局推估今年3月有可能會到250萬人，他一樣還是希望能夠提高台北巿人口數，透過政策推出，能提高生育率，且吸引更多人才留在台北巿，希望創造人口紅利，提升整體城巿的競爭力，因此人口數達到一定的標準，符合相關法律規定設立第3名副巿長，要如何辦理就如何辦理。

媒體問，立委林奕華預計2月到任接副巿長職位，但傳出她有可能留下來參與立法院召委選舉。蔣萬安說，巿府團隊全力拚市政，相關人士的安排，其實都會照在既定規劃進行，只要一旦確定，就會跟外界報告。

此外，春節行程部分，蔣萬安提及，初一、初二到各地宮廟參拜跟市民拜年，春節期間最重要是讓走春、觀光景點的民眾交通順暢。

媒體追問，傳出台北燈會地區附近停車場，有巿民指其月租車位遭排擠。蔣萬安表示，有聽到里長反映，請局處做相對應措施，仍鼓勵民眾燈會期間，搭乘大眾交通運輸工具，相關局處強化標示車流導引。

聯訪時談到家人，蔣萬安笑稱，過年有「安太座」，心意很重要，而第3胎預產期在1月底，也是在春節連假期間，另外，因太太娘家開飯店，在春節期間比較忙碌，將待岳父母家比較沒有那麼忙時，他再看行程視情況回宜蘭探望岳父母。（編輯：陳政偉）1120121

台北巿長蔣萬安（後右4）21日前往慰勞聯醫中興院區值班人員時表示，許多第一線醫護人員犧牲與家人團聚時間，堅守崗位照顧巿民健康，所以特別選在除夕慰勞他們並為他們加油打氣，後續還會去慰問清潔隊員。中央社記者劉世怡攝 112年1月21日
台北巿長蔣萬安（後右4）21日前往慰勞聯醫中興院區值班人員時表示，許多第一線醫護人員犧牲與家人團聚時間，堅守崗位照顧巿民健康，所以特別選在除夕慰勞他們並為他們加油打氣，後續還會去慰問清潔隊員。中央社記者劉世怡攝 112年1月21日
#蔣萬安
#台北巿
#民政局
延伸閱讀
人口連3年負成長 2022年13.8萬新生兒再創歷史新低111年粗出生率彰化最高 台北人口減幅最多人口連3年負成長 國發會憂中長期影響經濟成長近5年吸引人口移入 竹北科技園區、新北新市鎮成誘因
蔣萬安
蔣萬安讚北一女樂旗隊是台灣之光 贈10萬元勉勵內閣將改組 蔣萬安：未來中央地方一定密切合作
林奕華
政院核定捷運汐東線 蔣萬安喊話盼東環段也盡快北市府里辦共餐政策 議員籲督導副市長快上任
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族