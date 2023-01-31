台灣燈會2/1試營運 北市府大樓與台北101光雕共演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北31日電）2023台灣燈會將於2月1日起試營運，北市府市政大樓與台北101將共演光雕，每天晚間5時15分至9時45分，每半小時展演1次。

2023台灣燈會將於2月1日起至4日試營運，北市府今天舉行試營運亮燈記者會，觀光傳播局指出，台北市政府市政大樓與台北101這2個北市地標首次合作，將帶來5分鐘精彩光雕共演秀。

觀傳局說，光雕秀透過聲光效果轉折，刻劃出台北城市的心情及變化，自2月1日起啟動，每天晚間5時15分至9時45分，每半小時展演1次，建議最佳觀賞時間為天黑後。

觀傳局並指出，「未來展區」副燈「台北101 閃耀夢想」為世界最高花燈，還有兔星人T2可愛降臨；副燈「台北NEXT！」由北市府市政大樓建築擔綱光雕展演主角，以代表電力的小綠人及綠色閃電揭開序幕，象徵電力匯集、擴散運行，並融入客家音樂「買一把幸福」，象徵台北城市的多元文化。

觀傳局表示，台灣燈會2月5日將加入中央展區所在的國父紀念館後正式開展，本次燈會作品超過300件，不少作品日夜皆美，外縣市民眾不妨來趟2天1夜的台北小旅行；而北市民眾，則可「日賞燈、夜賞光」，二刷甚至三刷展區。

觀傳局指出，位於忠信廣場的「光能使者」，由西班牙設計師兄弟檔BROSMIND創作，來自宇宙的使者帶著寵物到達地球，傾聽人民的祈福，而民眾只要踩踏6米高充氣燈座外圍繞的腳踏車，就能產生獨特光影變化。

而信義威秀及微風南山之間，有藝術家徐于倫打造的環景沉浸式投影空間「重新啟動」，踏入後猶如穿越魔幻世界。（編輯：張銘坤）1120131

2023台灣燈會將於2月1日起至4日展開試營運，31日傍晚工作人員在花燈展區進行最後會場布置，確認燈飾電路等展出狀況。中央社記者裴禛攝 112年1月31日

2023台灣燈會將於2月1日起將試營運，為2月5日元宵節盛大開展做準備。台北市政府大樓內的「兔兔餐包」燈區31日晚間亮燈測試，可愛模樣吸引路過民眾停留拍照。中央社記者裴禛攝 112年1月31日