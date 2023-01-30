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台灣燈會小提燈2管道領取 2/1開放線上預約

2023/1/30 14:18
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）2023台灣燈會將登場，台北市政府今天宣布，此次燈會的小提燈「大展虹兔」限量8萬盞，民眾可在2月4日至6日到現場排隊，或是2月1日起上網預約再到場領取。

2023台灣燈會將從2月1日起試營運、5日到19日正式開展，台北市民政局今天透過新聞稿表示，此次的小提燈「大展虹兔」將從2月4日到6日的每天下午3時起發放，總計8萬盞。

民政局說明，8萬盞小提燈中有6萬9500盞為現場排隊領取，每人限領一盞，想領第2盞須重新排隊，且每個發放地點數量有限，發完為止。發放地點包含國父紀念館10號服務台、台北市政府1樓東南區戶外景觀平台及十二行政燈區。

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民政局指出，其餘1萬500盞則從2月1日上午10時開放線上預約，民眾可透過台北通APP或是燈會官網登記，在2月4日到6日的每天下午3時至6時帶著身分證件於台北市政府1樓東南區戶外景觀平台領取，每帳號限預約一場次，每天限量3500盞。

民政局介紹，此次小提燈以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中的白兔為發想，設計上使用幾何圖形及斑斕色彩，帶領民眾跳入炫目驚奇的台灣燈會，且除可提燈遊玩，還能夠組裝成戴在頭上的兔耳朵，讓每個人都化身為閃亮亮的小兔子。（編輯：李亨山）1120130

#台北市民政局
#小提燈
#大展虹兔
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