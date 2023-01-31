台灣燈會將登場 北市忠孝東路仁愛路2月起交管

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（中央社記者黃麗芸台北31日電）2023台灣燈會將在台北登場，北市警方今天表示，為因應大量賞燈人車潮，針對大安區如忠孝東路、仁愛路及信義路等主要道路，2月1日起將加派警力實施交通疏導和管制措施。

2023台灣燈會「光源台北」將在台北舉行，展期從2月5日至19日，且自2月1日起試營運、5至19日正式開展，這次燈會規劃4大展區、涵蓋168公頃規模，包含1座主燈及6座副燈在內，共有368件作品，遍布捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站及台北101/世貿站。

為維持展區周邊人流及車流安全順暢，台北市警察局大安分局今天透過新聞稿表示，2月1日至19日活動期間內，將針對大安區轄內主要道路如忠孝東路、仁愛路及信義路等重要路段加派警力、義交實施交通疏導，必要時將實施交通管制措施。

大安分局指出，管制時段為活動期間車流過多造成交通壅塞時，將針對大安區主要道路進行管制，包括於忠孝東路與光復南路口管制車輛往東行駛進信義區，引導車輛往南北行駛；以及，於仁愛路與光復南路口管制車輛往東行駛進信義區，引導車輛往南行駛。

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還有，彈性管制忠孝東路與敦化南路口往東行駛，加強疏導車流往南北行駛；於仁愛路與敦化南路口管制慢車道車輛往東行駛，引導車流往北行駛；於市民大道與光復南路口管制車輛往南行駛，引導車流向東行駛。

大安分局呼籲，要觀賞燈會的民眾可善加利用大眾交通運輸工具，以避免造成交通壅塞；此外，警方將持續針對轄內主要道路加強交通疏導及取締違規攤販、違停，以維交通順暢。（編輯：李亨山）1120131