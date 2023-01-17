光源台北4展區遍布5捷運站 邀民眾少量多餐逛燈會

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台北市政府觀光傳播局介紹，2023台灣燈會在台北「光源台北」規畫4大展區、368件作品，從捷運忠孝復興站一路延伸至台北101，希望民眾以「少量多餐」的方式走入台北。圖為捷運國父紀念館站1號出口站體上方的作品。（台北市觀傳局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年1月17日

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）2023台灣燈會「光源台北」將在2月5日開展，台北市觀傳局介紹，此次燈會規畫4大展區、368件作品，從捷運忠孝復興站一路延伸至台北101，鼓勵民眾以少量多餐的方式走入台北。

睽違23年，台灣燈會再度回歸台北舉辦。根據官網資訊，此次燈會規劃4大展區、占地168公頃，包含1座主燈及6座副燈在內，共有368件作品，遍布捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站及台北101/世貿站。

台北市觀傳局指出，2月1日將進行點燈活動並開始試營運，2月5日舉辦開幕儀式，直到2月19日閉幕，過程中共有270場表演節目，包含在香堤廣場的未來展區每天約4場演出、101大樓水舞廣場預計共109場演出，以及主燈「玉兔壯彩」自開幕日起每天晚間6時隔半小時展演1次。

台北市觀傳局長陳淑慧向媒體介紹，此次燈會有別於傳統元宵燈會活動，將各式作品分散在台北各個城市角落，讓燈藝師能夠大展身手，並與地標、文化結合，每個時段都可以構成一張獨特且限時的明信片風景。

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陳淑慧說，藉著這種特殊展場規劃方式，希望民眾以「少量多餐」的概念逛燈會，將停留在台北的時間拉長，走入街頭角落並探索在地商家，甚至可以白天看燈飾、晚上賞燈光，享受不同氛圍。

除了靜態燈飾，觀傳局表示，位在信義商圈的未來展區展示許多科幻感十足、互動式的作品，例如台北101與市府共同打造的「台北101 閃耀夢想」光雕秀，將有來自外星球的「兔星人T2」透過台北101降落地球；忠信廣場上的「光能使者」則圍繞著8台腳踏車，民眾踩踏後產生的動力將轉化為燈光變化訊號。（編輯：李亨山）1120117