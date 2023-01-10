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2023台灣燈會光源兔當旅伴 帆布包環保袋伴日常

2023/1/10 21:46（1/10 22:06 更新）
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「2023台灣燈會在台北」周邊商品10日發表，包括環保杯袋、雨衣、外套等，讓「光源兔」陪伴、點亮民眾生活。（台北市政府提供）中央社記者陳怡璇傳真 112年1月10日
「2023台灣燈會在台北」周邊商品10日發表，包括環保杯袋、雨衣、外套等，讓「光源兔」陪伴、點亮民眾生活。（台北市政府提供）中央社記者陳怡璇傳真 112年1月10日
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（中央社記者陳怡璇台北10日電）2023台灣燈會在台北，「光源兔」周邊大公開，推出如玩偶、存錢筒、帆布包、外套、雨衣等，陪伴民眾日常生活。

台北市今舉辦「2023台灣燈會在台北」周邊商品發表記者會。北市府指出，北市府與電商平台Pinkoi合作，邀請國內知名設計師陳普，以今年燈會主題「光源台北」為發想，為燈會打造象徵「光」的「光源兔」，並公開機制廣邀國內優秀設計團隊參與設計開發，最終精選出23款橫跨衣著穿戴、創意實用、品味美食、療癒香氛等全新設計品項。

23款「光源兔」周邊，包含「兔耳燈」和「光源兔吸鐵兔玩偶」，以及存錢筒、帆布包、可以DIY的絹印小提燈等。此外，還有環保杯袋、外套、雨衣、蠟燭等，讓「光源兔」陪伴、點亮民眾生活。

北市府表示，目前燈會周邊商品已在官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」開賣，台灣燈會開展期間的2月1日至19日），松菸及信義商圈也有實體商店。（編輯：張銘坤）1120110

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陳普
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