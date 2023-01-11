響應台灣燈會 澳洲藝術家白兔燈作品現身台北街頭

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（中央社記者余曉涵台北11日電）台灣燈會今年回歸台北，台北寒舍艾美酒店今天宣布，與澳洲藝術家帕瑞爾（Amanda Parer）合作，即日起借展其作品Intrude中的2隻大型白兔燈飾，可望成為燈會中最萌的打卡熱點之一。

台灣燈會將在2月5日到19日於台北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館及信義商圈登場。

為了響應台灣燈會，台北寒舍艾美酒店今天舉行記者會宣布，與澳洲藝術家帕瑞爾（Amanda Parer）合作，借展其作品Intrude中的2隻大型白兔燈飾，即日起至2月28日在酒店門口展示，其中一隻高7公尺，可望成為台北燈會中最萌的打卡熱點之一。

台北市長蔣萬安出席致詞表示，台灣燈會暌違23年回到台北舉辦，這次規劃城市光廊的概念，從台北101、松菸廊道到東區等，要將燈飾融入生活當中，歡迎旅客在燈節期間可以來白兔燈飾作品拍照打卡，欣賞有特色的藝術作品。

寒舍集團董事長蔡伯翰表示，觀光產業是在疫情期間影響最重的產業之一，但在10月中開放邊境過後恢復速度快，已經有9成成績，希望可以透過合作增加更多亮點，把過去的補回來。

台北寒舍艾美酒店表示，白兔燈飾作品以光影結合未來的概念，大白兔在日光均勻照射下盡顯靈動，晚上則透過燈光點綴更加閃耀，晝夜光影交錯之間增添兔年城市活力。

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台北寒舍艾美酒店說，Intrude背後也探討著環境保護的議題，對帕瑞爾來說兔子是一種矛盾的動物，1788年兔子是被引入至澳大利亞的物種，對當地原本的生態系統造成破壞與不平衡，所以在一個天真的作品背後，希望民眾可以重新思考人類與自然的關係，必須維持生物的多樣性才能夠持續維護生態系的穩定與平衡，並且與萬物生態永續共榮。

為搶攻燈會商機，台北寒舍艾美酒店即日起推出「兔躍新象」住房專案，房客打卡限量加碼送天然溫和的沐浴旅行組；2月份探索廚房推出豐富餐飲優惠，其中「專寵兔寶寶」專案為同桌有屬兔民眾，4人以上用餐享平日75折。（編輯：陳政偉）1120111